Экс-депутат Рады Царев: Зеленский повторяет путь Януковича

Москва, 14 января. Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями против предшественника Петра Порошенко фактически повторяет путь бывшего главы государства Виктора Януковича. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Бизнесмен и экс-президент возвращается на родину, что может окончиться для него тюрьмой за госизмену. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» напомнил, как в свое время Янукович панически боялся бывшего премьер-министра страны Юлию Тимошенко. В результате она оказалась за решеткой, но это больно ударило по экс-главе государства, поскольку против него выступили европейские политики.

«Арсен Аваков тогда вышел на окружение Меркель и подключил европейцев. Меркель каждый раз приезжала и поднимала вопрос Тимошенко. Это очень сильно било по Януковичу. Примерно по этому же пути решил пойти сейчас и Зеленский. То есть, у него задача не просто посадить Порошенко, а убить его рейтинг», — отметил Царев.

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Он добавил, что этот шаг может не принести Зеленскому то, что он хочет. Однако у его предшественника два пути. Если он все же сбежит, то на его политической карьере на Украине можно будет поставить крест, на что он не пойдет. Поэтому он, скорее всего, вернется. Но это окончится для него лишь домашним арестом. А это слабый шаг для его соперника.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что возвращение Порошенко на родину из дипломатического турне станет спецоперацией против Зеленского. Он отметил, что президент совершенно не занимается делами страны.