Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 10:04
10:03
Армия
Лондон опроверг информацию о присутствии британских подлодок в районе гибели «Курска»
10:02
Экономика
Tesla вновь переносит сроки выпуска на рынок электропикапа Cybertruck
10:01
Происшествия
Уснувший с сигаретой мужчина заживо сгорел в хозпостройке под Саратовом
10:00
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 14 января, праздники, факты, люди
09:59
Общество
Употребление соли может спровоцировать онкологическое заболевание
09:58
Шоу-бизнес
Сиделки показали, как выглядит палата Куравлева в доме престарелых
09:55
Политика
США демонстрируют уязвимость: как новые санкции «высвечивают» слабые места политики Байдена
09:54
Экономика
Россия и Китай рекордно нарастили товарооборот в 2021 году
09:53
Общество
Нутрициолог Маркова посоветовала есть мед для борьбы с воспалениями
09:52
Общество
Врач Кореневич заявила о важности психологического комфорта для лечения болезней сердца
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Ищенко: Россия и США будут конкурировать за Европу

Политика
Политолог Ищенко: Россия и США будут конкурировать за Европу
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 января. США и Россия собираются вести дипломатическую войну за союзников, и искать они их будут в Европе. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что прошедший саммит между Россией и НАТО ожидаемо не принес результатов. Стороны обозначили диаметрально противоположные позиции. Они, скорее всего, готовятся к затяжному переговорному процессу.

«Для России и Соединенных Штатов важна поддержка ключевых европейских игроков. Если Соединенные Штаты смогут сохранить свое доминирование в Европе, если они смогут организовать поддержку Европейским союзом американского курса, то в этом случае переговоры сорвутся, потому что тогда американцам не о чем будет договариваться», — отметил политолог.

Политолог Ищенко: Россия и США будут конкурировать за Европу
ПолитРоссия

Он добавил, что Россия может убедить крупные страны ЕС, в особенности Германию, которая рискует потерять промышленность. Если Москва получит поддержку Европы, то в этом случае американцам придется искать компромисс, близкий к позиции РФ. Тогда переговорный процесс продолжится и есть шанс получения результата. Однако это долгосрочная перспектива.

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что президент России Владимир Путин переиграл своих соперников с Запада. С этим утверждением согласились и читатели.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Ищенко: Россия и США будут конкурировать за Европу
сша европа ищенко
Комментировать