Москва, 14 января. США и Россия собираются вести дипломатическую войну за союзников, и искать они их будут в Европе. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что прошедший саммит между Россией и НАТО ожидаемо не принес результатов. Стороны обозначили диаметрально противоположные позиции. Они, скорее всего, готовятся к затяжному переговорному процессу.

«Для России и Соединенных Штатов важна поддержка ключевых европейских игроков. Если Соединенные Штаты смогут сохранить свое доминирование в Европе, если они смогут организовать поддержку Европейским союзом американского курса, то в этом случае переговоры сорвутся, потому что тогда американцам не о чем будет договариваться», — отметил политолог.

ПолитРоссия

Он добавил, что Россия может убедить крупные страны ЕС, в особенности Германию, которая рискует потерять промышленность. Если Москва получит поддержку Европы, то в этом случае американцам придется искать компромисс, близкий к позиции РФ. Тогда переговорный процесс продолжится и есть шанс получения результата. Однако это долгосрочная перспектива.

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что президент России Владимир Путин переиграл своих соперников с Запада. С этим утверждением согласились и читатели.