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Пользователи Reddit очаровались красотой российских городов

Общество
Пользователи Reddit очаровались красотой российских городов
pixabay.com

Москва, 14 января. Подборка фотографий российских городов вызвала восторг у многих пользователей Reddit. Читателей не только впечатлила красота населенных пунктов, но и названия. Челябинск, например, посчитали «отпадным местечком».

Многие русофобы глаголют, что кроме Москвы и Петербурга вся остальная Россия — это сплошная грязь и разруха. Однако подборка фотографий из российских городов, которые находятся за тысячу километров от этих мегаполисов, поставила на место бунтующих комментаторов.

Ряд пользователей отметили, что Россия — прекрасная страна. Города, которые находятся вдали от двух столиц, очаровывают своей красотой. Даже советская архитектура придает какой-то шарм населенным пунктам и заставляет смотреть на них другим взглядом.

Иностранные пользователи встали на защиту российских городов. Многие из них уже побывали в России и убедились, что красоты России тронут сердце каждого.

«Я в прошлом месяце проехался по всей России из Мурманска во Владивосток (Москва, Мурманск, Питер, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Владивосток) за 25 дней. Потрясающие города, удобный транспорт, все дешево и доступно. Обожаю эту страну и людей!»;

«Как Краснодар-то преобразился — я совсем не таким его помню. Я аж поразился, какая там чистота по сравнению с Москвой»;

«Я тащусь от названия Chelyabinsk. Отпадное, должно быть, местечко»;

«Я швед и больше всего люблю, конечно, Нюен (в русском языке для шведского укрепления Нюенсканс в устье Охты на берегу Невы закрепился немецкий вариант Ниеншанц. — Прим. ФАН). Но другие города тоже хороши. Например, Нижний был прекрасен (хотя лестница малость длинновата)», — написали комментаторы.

Не только красоты России впечатляют иностранцев, но и техника. Москва продолжает создавать высокоэффективное вооружение, которое оказывается во внимании иностранных пользователей Сети и аналитиков.

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