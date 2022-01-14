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Политолог Ищенко: США хотят сохранить свой режим на Украине за счет России

Политика
Политолог Ищенко: США хотят сохранить свой режим на Украине за счет России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 14 января. Соединенные Штаты Америки намерены сохранить контроль над Украиной за счет Российской Федерации. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

В среду 12 января прошло заседание Совета Россия — НАТО, в ходе которого стороны обозначили свои позиции относительно расширения Альянса на восток. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» обсудил прошедший саммит.

«Американцы намекнули на то, что да, они готовы уйти из Восточной Европы, но они хотят, чтобы Россия гарантировала «невторжение». При этом они прекрасно понимают, что никто не собирается вторгаться, если, конечно, сами эти режимы не спровоцируют. Но в их понимании «невторжение» — это гарантия сохранения там проамериканских режимов, но уже за российский счет. Потому что если уходят американцы, то понятно, что каким-то образом этим государствам существовать надо», — отметил политолог.

Политолог Ищенко: США хотят сохранить свой режим на Украине за счет России
Новостное агентство «Харьков» /

Он добавил, что такие страны как Украина, Грузия, Молдавия и государства Прибалтики не могут жить самостоятельно. Им для существования необходимо стороннее вливание денег.

Ранее украинский военный эксперт полковник запаса Олег Жданов заявил, что Вашингтон должен сохранить контроль над Киевом, чтобы Москва не вернула его в сферу своего влияния. Это является важной задачей для Соединенных Штатов как сильного игрока на мировой арене.

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украина сша нато ищенко
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