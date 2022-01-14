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Губернатор Калифорнии отказался выпускать по УДО убийцу Кеннеди

Общество
Губернатор Калифорнии отказался выпускать по УДО убийцу Кеннеди
wikipedia.org  /  Yoichi R. Okamoto, Общественное достояние

Сакраменто, 14 января. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отказался удовлетворить прошение об условно-досрочном освобождении для Сирхана Сирхана, который убил бывшего сенатора Нью-Йорка Роберта Кеннеди в 1968 году.

В прошлом году комиссия штата Калифорнии пришла к выводу, что убийцу Кеннеди можно выпустить на свободу по УДО ввиду того, что он больше не опасен для общества. Документы о досрочном освобождении осужденного были отправлены Ньюсому.

«Убийство господином Сирханом сенатора Кеннеди является одним из самых печально известных преступлений в американской истории. После десятилетий в тюрьме он так и не смог разобраться с теми изъянами, которые заставили его убить сенатора Кеннеди», — приводит пресс-служба слова губернатора.

Сирхан застрелил сенатора через некоторое время после того, как Кеннеди выиграл в Калифорнии первичные выборы на пост кандидата в президенты от Демократической партии. Это произошло летом 1968 года.

Сын убитого сенатора Роберта Кеннеди был в ужасе от предложения комиссии освободить убийцу по УДО. Он указал, что эмоции и мнение других людей не меняют «ни фактов, ни истории».

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калифорния кеннеди сирхан
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