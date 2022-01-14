Пользователи Facebook уверены, что США бросили Украину

Киев, 14 января. Своими санкциями против правительства России США показали, что им безразлична судьба Украины. Об этом заявили украинцы через Facebook.

Сенаторы Демократической партии США считают, что эффективной мерой против Москвы в случае якобы «вторжения» на Украину будут санкции против властей страны, в том числе президента РФ Владимира Путина. Однако украинцы имеют иное мнение.

«Одни Россию в «Московию» хотят переименовать, другие санкции против Путина хотят ввести… В интересное время живем, громадяне (граждане — М. Р.)», — отреагировала Светлана М.

Пользователь Валентин удивлен заявлением Вашингтона. Разве восемь лет Россия не «вторгалась» на Украину? Все это время Киев ведь «защищал» Европу.

«Путину-то хоть икнется от этих санкций?» — спросил Alexander.

Читательница Лариса уверена, что Запад не смог добраться до денег Путина. Поэтому они не придумали ничего лучше как персональные санкции.

«Офигеть, т. е. нас будут мочить, а Путин пошопиться не сможет. Походу нас США кинули конкретно», — пошутил Yahooshkiii.

Ранее эксперт по Ближнему Востоку, политолог Борис Долгов в интервью для ФАН заявил, что США выгодны военные конфликты по всему миру. На протяжении последних лет Вашингтон спровоцировал десятки войн и осуществлял прямое вторжение в суверенные государства.