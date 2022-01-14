Барнаул, 14 января. Легкомоторный самолет упал в Алтайском крае в километре от аэродрома села Старобелокуриха. Фото с места крушения опубликовало Федеральное агентство новостей.

Федеральное агентство новостей /

Воздушное судно совершало экскурсионный полет. Согласно предварительным данным, в результате инцидента пострадали два человека. Оба госпитализированы. О погибших информации не поступало.

Федеральное агентство новостей /

Всего на оперативное событие было привлечено 24 человека и 6 единиц техники, в том числе от МЧС 18 человек и три единицы техники, расчёты и оперативная группа 6 пожарно-спасательного отряда Главного управления по Алтайскому краю, полицейские и врачи. Об этом информировал региональный главк МЧС.