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ФАН публикует фото с места крушения легкомоторного самолета в Алтайском крае

  /   Обновлено: 14 января 2022 09:01
Происшествия
ФАН публикует фото с места крушения легкомоторного самолета в Алтайском крае
Федеральное агентство новостей  / 

Барнаул, 14 января. Легкомоторный самолет упал в Алтайском крае в километре от аэродрома села Старобелокуриха. Фото с места крушения опубликовало Федеральное агентство новостей.

ФАН публикует фото с места крушения легкомоторного самолета в Алтайском крае
Федеральное агентство новостей /

Воздушное судно совершало экскурсионный полет. Согласно предварительным данным, в результате инцидента пострадали два человека. Оба госпитализированы. О погибших информации не поступало.

ФАН публикует фото с места крушения легкомоторного самолета в Алтайском крае
Федеральное агентство новостей /

Всего на оперативное событие было привлечено 24 человека и 6 единиц техники, в том числе от МЧС 18 человек и три единицы техники, расчёты и оперативная группа 6 пожарно-спасательного отряда Главного управления по Алтайскому краю, полицейские и врачи. Об этом информировал региональный главк МЧС.

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самолет крушение пассажиры
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