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ООН спрогнозировал рост ВВП России на 2,7% в 2022 году

Экономика
ООН спрогнозировал рост ВВП России на 2,7% в 2022 году
pixabay.com

Москва, 14 января. Рост ВВП в текущем году составит 2,7%. Соответствующим мнением поделились авторы доклада ООН «Экономическая ситуация в мире и перспективы в 2022 году».

Авторы документа также сообщили, что в следующем году рост российского ВВП составит 2,3%. По словам специалистов, при этом сохранится жесткая денежно-кредитная политика во время высоких инфляционных ожиданий.

В тексте доклада также сообщается, что занятость на территории России «почти вернулась» на допандемийный показатель с уровнем безработицы менее пяти процентов с начала прошлого года. В России основный импульс роста заключается в восстановлении расходов жителей, чему способствовали разовые соцвыплаты и увеличение зарплат из-за жестких условий на рынке труда. Инвестиционная активность также увеличилась.

Росстат ранее пересчитал данные за 2020 год, в результате чего оценка падения ВВП была уменьшена с 3% до 2,7%.

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