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США пообещали жесткий ответ в случае размещения войск России в Латинской Америке

Политика
США пообещали жесткий ответ в случае размещения войск России в Латинской Америке
flickr.com  /  Sarah Sampsel

Вашингтон, 14 января. Вашингтон даст решительный ответ в случае размещения российских войск в Латинской Америке, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Салливан выступил с соответствующим заявлением в Белом доме в ходе брифинга после встреч представителей стран Запада с российской стороной, которые прошли в последние несколько дней в Европе.

«Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы разберемся с этим решительным образом», — заявил Салливан.

Россия в конце прошлого года обнародовала проекты соглашений по гарантиям безопасности с НАТО и США. В частности, российская сторона потребовала от Запада юридических гарантий отказа от расширения Североатлантического альянса на Восток, создания военных баз на постсоветском пространстве и включения Украины в НАТО.

В начале января в Европе прошел ряд переговоров по российским предложениям. Позже замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва пока не видит смысла в новой встрече, поскольку США и союзники сказали «нет» по ключевым пунктам предложений по безопасности. Однако база для договоренности с США и другими странами НАТО по гарантиям безопасности есть.

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Джейк Салливан сша латинская америка
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