Легкомоторный самолет разбился в Алтайском крае

Барнаул, 14 января. Легкомоторный самолет упал в Алтайском крае. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента пострадали два человека. О погибших информации не поступало.

Инцидент произошел в километре от аэродрома села Старобелокуриха. Всего на оперативное событие было привлечено 24 человека и 6 единиц техники, в том числе от МЧС 18 человек и три единицы техники.

Ранее сообщалось, что вертолет с тремя людьми на борту жестко приземлился в Башкирии. Частный вертолет летел по маршруту Уфа — село Павловка.