Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 08:35
08:30
Общество
Овнов ждет любовное приключение, а Стрельцов карьерный рост: гороскоп на 14 января
08:30
Общество
Нутрициолог Дробышева: нехватка воды и белка может мешать похудению
08:29
Политика
Пользователи Facebook уверены, что США бросили Украину
08:20
Происшествия
Фото с места крушения легкомоторного самолета в Алтайском крае появились в Сети
08:19
Экономика
ООН спрогнозировал рост ВВП России на 2,7% в 2022 году
08:16
Политика
США пообещали жесткий ответ в случае размещения войск России в Латинской Америке
08:05
Происшествия
Воспитанник школы-интерната ударил товарища ножом в грудь в Хабаровске
08:02
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Алтайском крае
08:01
Общество
Символ новогодней столицы с размахом встретили в Новосибирске
08:01
Армия
Трюк российских танкистов восхитил пользователей американского сайта Reddit
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Трюк российских танкистов восхитил пользователей американского сайта Reddit

Армия
Трюк российских танкистов восхитил пользователей американского сайта Reddit
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Вашингтон, 14 января. Рисующие с помощью пушки танка и маркера российские танкисты вызвали подлинное восхищение у завсегдатаев американского форума Reddit.

Пользователи популярного англоязычного ресурса обсудили видеоролик, в котором российские военные показали виртуозное мастерство в управлении основным боевым танком Т-72. Танкисты скотчем примотали обыкновенный маркер к 125-миллиметровому орудию боевой машины. Манипулируя пушкой, экипаж нарисовал на вертикально закрепленном листе бумаги конверт.

Американские пользователи отметили высочайший профессионализм российских танкистов. Некоторые подчеркнули, что экипаж управляет танком точнее, чем они водят компьютерной мышью. Другие выражали надежду, что теперь наводчика возьмут в художественную школу. Нашлись и те, кто испытал гордость за танкистов.

«Никогда прежде я не испытывал такой гордости за людей, которых не знаю и к кому не имею никакого отношения. И никогда не гордился человеком, который всего лишь нарисовал конверт», — написал один из комментаторов.

Ранее командующий войсками ЦВО Александр Лапин сообщил, что 30 танков Т-72Б3М с повышенными боевыми характеристиками передадут в 90-ю гвардейскую танковую дивизию Центрального военного округа (ЦВО) до конца 2022 года. Усовершенствованные танки получили мощную силовую установку, а также современную систему вооружения, управления и прицеливания.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Трюк российских танкистов восхитил пользователей американского сайта Reddit
вооружение танк reddit
Комментировать