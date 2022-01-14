Трюк российских танкистов восхитил пользователей американского сайта Reddit

Вашингтон, 14 января. Рисующие с помощью пушки танка и маркера российские танкисты вызвали подлинное восхищение у завсегдатаев американского форума Reddit.

Пользователи популярного англоязычного ресурса обсудили видеоролик, в котором российские военные показали виртуозное мастерство в управлении основным боевым танком Т-72. Танкисты скотчем примотали обыкновенный маркер к 125-миллиметровому орудию боевой машины. Манипулируя пушкой, экипаж нарисовал на вертикально закрепленном листе бумаги конверт.

Американские пользователи отметили высочайший профессионализм российских танкистов. Некоторые подчеркнули, что экипаж управляет танком точнее, чем они водят компьютерной мышью. Другие выражали надежду, что теперь наводчика возьмут в художественную школу. Нашлись и те, кто испытал гордость за танкистов.

«Никогда прежде я не испытывал такой гордости за людей, которых не знаю и к кому не имею никакого отношения. И никогда не гордился человеком, который всего лишь нарисовал конверт», — написал один из комментаторов.

Ранее командующий войсками ЦВО Александр Лапин сообщил, что 30 танков Т-72Б3М с повышенными боевыми характеристиками передадут в 90-ю гвардейскую танковую дивизию Центрального военного округа (ЦВО) до конца 2022 года. Усовершенствованные танки получили мощную силовую установку, а также современную систему вооружения, управления и прицеливания.