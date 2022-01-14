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Комендатура Алма-Аты сообщила о задержании 2,1 тыс. участников беспорядков за день

Армия
Комендатура Алма-Аты сообщила о задержании 2,1 тыс. участников беспорядков за день
Global Look Press  /  Xinhua

Нур-Султан, 14 января. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана за четверг задержали в Алма-Ате более двух тысяч участников незаконных акций, мародерств и других преступлений.

Информационный центр комендатуры города сообщает, что всего задержано 2159 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Всего изъято 67 единиц огнестрельного оружия и 3112 боеприпасов.

Сейчас в Алма-Ате сохраняется режим чрезвычайного положения. Также все еще действует комендантский час.

Обстановка в Казахстане обострилась после вспыхнувших в начале января протестов. Граждане стали массово выходить на улицы из-за недовольств резким повышением цен на автомобильное топливо. Вскоре протесты переросли в ожесточенное противостояние с силовиками, мародерства и погромы. Антитеррористическая операция в Казахстане длится уже девятый день.

Ранее сообщалось, что первые самолеты с российскими миротворцами вылетели из Казахстана. Четыре Ил-76 доставят миротворческие подразделения с техникой в Ивановскую область.

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Казахстан протесты задержания
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