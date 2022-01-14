NYT: Украина не сможет получить одобрение всех членов НАТО на вступление в Альянс

Нью-Йорк, 14 января. Украина в ближайшем будущем не вступит в НАТО несмотря на то, что никто не опровергает ее право стремиться в Альянс.

Одной из причин отказа присоединить Украину к НАТО является неуверенность европейских стран в выгоде от ее членства в Альянсе. Об этом сообщает газета The New York Times.

Авторы материала утверждают, что американский лидер Джо Байден был крайне осторожен в высказываниях о вступлении Украины в НАТО. Кроме того, он скептически относится к расширению военных обязательств Вашингтона

После распада СССР Байден убедил Альянс принять в состав Чехию, Польшу и Венгрию. Однако его пыл к расширению НАТО остыл после долгой войны в Ираке и Афганистане. Также членов НАТО не устраивает, что Киев не может справиться с коррупцией.

«Учитывая всё это, Украина почти определенно не сможет отвечать третьему главному критерию для вступления НАТО — одобрению от всех 30 членов», — сказано в материале.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом право Украины на вступление в Североатлантический альянс. Стороны сошлись на том, что Украина должна быть свободная в своем стремлении к членству НАТО.