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Неизвестные взломали сайт минобрнауки Украины и призвали граждан ждать худшего

Общество
Неизвестные взломали сайт минобрнауки Украины и призвали граждан ждать худшего
wikipedia.org  /  Aleksej Leonov/CC BY-SA 2.0

Киев, 14 января. Неизвестные взломали сайт Министерства образования и науки Украины и разместили там пугающее послание с угрозами гражданам страны на украинском, русском и польском языках.

В обращении анонимов утверждается, что вся личная информация жителей страны оказалась скачана в некую «общую сеть», а все данные на персональных компьютерах людей якобы будут безвозвратно удалены.

«Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее», — подчеркнули авторы размещенного письма.

Расправа будет ожидать украинцев «За Волынь, за ОУН-УПА1 (Украинская повстанческая армия Организации украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России), за Галицию, за Полесье и за исторические земли». Эти поводы для угроз перечислили анонимы на сайте ведомства.

Недавно национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию проверил эфир украинских телеканалов в новогоднюю ночь. Выяснилось, что в это время по телевидению было показано много русскоязычного контента.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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украина угроза минобрнауки
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