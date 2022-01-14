Неизвестные взломали сайт минобрнауки Украины и призвали граждан ждать худшего

Киев, 14 января. Неизвестные взломали сайт Министерства образования и науки Украины и разместили там пугающее послание с угрозами гражданам страны на украинском, русском и польском языках.

В обращении анонимов утверждается, что вся личная информация жителей страны оказалась скачана в некую «общую сеть», а все данные на персональных компьютерах людей якобы будут безвозвратно удалены.

«Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее», — подчеркнули авторы размещенного письма.

Расправа будет ожидать украинцев «За Волынь, за ОУН-УПА1 (Украинская повстанческая армия Организации украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России), за Галицию, за Полесье и за исторические земли». Эти поводы для угроз перечислили анонимы на сайте ведомства.

Недавно национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию проверил эфир украинских телеканалов в новогоднюю ночь. Выяснилось, что в это время по телевидению было показано много русскоязычного контента.

1 Организация запрещена на территории РФ.