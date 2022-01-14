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Жительница Москвы обвинила мужа-американца в растлении малолетних сыновей

Происшествия
Жительница Москвы обвинила мужа-американца в растлении малолетних сыновей
pixabay.com

Москва, 14 января. Сотрудники правоохранительных органов в Москве гражданина США по подозрению в педофилии. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал «112».

По имеющимся данным, заявление в полицию на 64-летнего Дэвида Томаса Барнса подала его супруга. По словам женщины, ее муж насиловал сыновей (7 лет и 11 лет), когда они приезжали к нему в гости в город Хьюстон.

Правоохранители задержали американца. Оказалось, что он пребывает на территории РФ незаконно, поскольку у него регистрация у него отсутствует. В ближайшее время состоится суд, где ему будет избрана мера пресечения.

Ранее СУ СКР по Новосибирской области сообщил, что 59-летнего педофила из Новосибирска отправили в колонию на 14,5 года за многолетние преступления против половой неприкосновенности девочки-подростка.

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преступление американец педофилия
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