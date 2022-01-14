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Салливан: США предоставят данные о сценарии «нападения» России на Украину

Политика
Салливан: США предоставят данные о сценарии «нападения» России на Украину
twitter.com  /  @JakeSullivan46

Вашингтон, 14 января. США в ближайшие сутки озвучат прессе якобы «сценарии» России по нападению на Украину.

Сейчас степень уверенности в достоверности собранной разведкой США информации значительно ниже, чем был раньше. Об этом рассказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова. У администрации будут дополнительные детали относительно того, что мы видим в плане создания предлога, которыми мы поделимся с прессой в течение следующих 24 часов», — заявил он.

Ранее Европейский союз и Североатлантический альянс пришли к единству в позиции по отношению к России. Евросоюз и НАТО делают ставку на деэскалацию и диалог. Об этом заявили в минобороны Нидерландов по итогам неформальной встречи глав МИД и МО стран ЕС во французском Бресте, пригрозив России «серьезными последствиями» в случае эскалации вокруг Киева.

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украина сша сценарий салливан
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