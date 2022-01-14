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Салливан заявил о дальнейшем поддержании США контактов с союзниками и Москвой

Политика
Салливан заявил о дальнейшем поддержании США контактов с союзниками и Москвой
wikipedia.org

Вашингтон, 14 января. Вашингтон будет поддерживать контакты с союзниками и Москвой после серии встреч в Европе.

США готовы как к продолжению дипломатического взаимодействия, так и к конфронтации. Об этом рассказал советник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге.

«Обсуждения были откровенными и прямыми, они были полезными. Они дали нам и нашим союзникам пищу для размышлений, они дали России пищу для размышлений. Мы сейчас все обдумаем, проконсультируемся с нашими союзниками и партнерами относительно того, как двигаться дальше», — сказал он.

Салливан отметил, что власти США будут на связи с Россией. Однако новые встречи назначены не были. Кроме того, он назвал реакцию России на прошедшие переговоры «противоречивой».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц счел переговоры России и Запада необходимыми для «общей безопасности».

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