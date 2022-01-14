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Самолеты с белорусскими миротворцами ОДКБ вылетели в Минскую область из Казахстана

Общество
Самолеты с белорусскими миротворцами ОДКБ вылетели в Минскую область из Казахстана
Prt Scr youtube.com  /  Сегодня

Нур-Султан, 14 января. Десять самолетов с белорусскими миротворческими силами ОДКБ отправились из Казахстана в Минскую область.

Миротворцев из Армении и Таджикистана также отправят на место постоянной дислокации. Об этом сообщили в пресс-службы Минобороны России.

«Десять самолетов с миротворцами ОДКБ Республики Беларусь, завершив погрузку, вылетели с аэродрома Житыген в Минскую область. Миротворческие контингенты Республики Армения и Республики Таджикистан также будут доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России», — сказано в сообщении.

Ранее четыре самолета Ил-76 с российскими миротворцами вернулись из Казахстана. Транспортная авиация ВКС РФ доставила в пункт постоянной дислокации первые подразделения российских миротворцев, вернувшихся из Казахстана по завершении миссии ОДКБ.

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