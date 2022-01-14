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Пользователи Facebook высмеяли Украину за идею переименования России

Общество
Пользователи Facebook высмеяли Украину за идею переименования России
Федеральное агентство новостей

Киев, 14 января. В Киевском городском совете был зарегистрирован проект, в котором предлагается переименовать Россию в «Московию». Об этом сообщила украинская партия «Голос»1.

Предложение вызвало негативную реакцию в социальных сетях. Об этом сообщает ИА Regnum.

«Интересно, как называется эта болезнь, при которой полномасштабно сходят с ума? Ах, да, вспомнила — Украина», — написала Мария С.

Ольга Т. иронично отметила, что с этого момента жизнь Украины изменится в лучшую сторону. Осталось все плохое переименовать в хорошее.

«На Украине властям больше нечем заняться? Проблем нет? Все и все в шоколаде и в икре? У всех есть работа и высокие пенсии? Займитесь уже реальным делом, а то тошно на вас смотреть», — обращается Olga K.

Иван Б. считает, что на Украине клоунами являются и президент, и сотрудники министерств, и парламентарии. Им стоит заняться действительно важными делами, а не бессмысленными переименованиями.

«Клоун у власти, клоуны в министерствах, клоуны в Раде и клоуны на местах. Займитесь важными для страны делами, а не никому не нужными переименованием стран, городов и улиц», — указывает Иван Б.

Ранее государственный деятель, генерал-лейтенант в отставке Геннадий Москаль заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в переговорах с Западом и Россией доигрался до того, что не только сам себя загнал в глухой угол, но и потянул за собой всю страну.

1 Незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента

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