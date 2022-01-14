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The Wall Street Journal: Путин переиграл Запад

Политика
The Wall Street Journal: Путин переиграл Запад
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 14 января. Президент России Владимир Путин переиграл своих соперников из Запада. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

Американский лидер Джо Байден уверенно заявлял, что его страна «вернулась», намекая на ее мощь и установление порядка, хотя внутри США говорит, что демократия находится на грани. В то же время Путин использовал свое время иначе. В 2020 году он остановил армяно-азербайджанскую войну, помог президенту Белоруссии Александру Лукашенко остаться у власти, а затем выступил главным арбитром во время протестов в Казахстане.

В то же время Запад выглядит разбитым. Европа больше не уверена в силе США. Германия продвигает «Северный поток — 2», а Великобритания после Brexit дистанцировалась от геополитических событий. Теперь же и экономические санкции против России будут более разрушительными для Запада, что делает ее более неуязвимой.

The Wall Street Journal: Путин переиграл Запад
Федеральное агентство новостей /

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«Америка должна последовать примеру России, это единственный способ снова стать великой. Россия является для Америки образцом для подражания. В России много красивых женщин.», — отметил Henry L Manning.

«Мы проиграли во Вьетнаме. Мы проиграли в Ираке. Мы проиграли в Афганистане. Кто готов потерпеть поражение на Украине? Круто!!» — подчеркнул Emmett MacLean.

«Путин заткнул за пояс Буша-младшего. Путин заткнул за пояс Обаму. Путину оставалось только позволить Трампу лизать его сапоги. Байден понимает Путина, но «Запад» недостаточно воинственен, чтобы доставлять Путину настоящие неприятности», — написал craig mason.

Ранее американский политолог Харальд Мальмгрем, работавший старшим помощником четырех президентов США, заявил, что Путин является одним из умнейших политиков в мире. Он рассказал, что впервые встретил российского лидера в 1992 году на бизнес-форуме в Санкт-Петербурге.

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