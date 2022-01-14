Павлодарский полицейский во всем обмундировании исполнил «Музыку ангелов» Моцарта

Павлодар, 14 января. Полицейский из Павлодарский области тронул пользователей Сети исполнением композиции Моцарта «Симфония №6. Музыка ангелов». Видео появилось на официальной странице департамента полиции региона в Instagram.

На кадрах оперуполномоченный криминальной полиции Щербактинского района Павлодарской области майор полиции Ренат Садвокасов. Он во всем обмундировании — каске и бронежилете — играет музыку на пианино.

Видео с исполнением композиции Моцарта восхитило десятков тысяч пользователей Сети. В комментариях юзеры признались, что при просмотре ролика у них наворачиваются слезы.

«Браво! Огромная благодарность всем сотрудникам»; «Талант ничем не замаскируешь. Любовь к музыке спасает от всякого рода расстройств», — написали комментаторы.

В начале года Казахстан охватили массовые протесты. Во многих городах радикалы стали мародерствовать и уничтожать государственные здания. Павлодарская область стала одним из немногих регионов, где попытка устроить беспорядки провалилась.