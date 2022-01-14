Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 08:34
08:30
Общество
Овнов ждет любовное приключение, а Стрельцов карьерный рост: гороскоп на 14 января
08:30
Общество
Нутрициолог Дробышева: нехватка воды и белка может мешать похудению
08:29
Политика
Пользователи Facebook уверены, что США бросили Украину
08:20
Происшествия
Фото с места крушения легкомоторного самолета в Алтайском крае появились в Сети
08:19
Экономика
ООН спрогнозировал рост ВВП России на 2,7% в 2022 году
08:16
Политика
США пообещали жесткий ответ в случае размещения войск России в Латинской Америке
08:05
Происшествия
Воспитанник школы-интерната ударил товарища ножом в грудь в Хабаровске
08:02
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Алтайском крае
08:01
Общество
Символ новогодней столицы с размахом встретили в Новосибирске
08:01
Армия
Трюк российских танкистов восхитил пользователей американского сайта Reddit
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Павлодарский полицейский во всем обмундировании исполнил «Музыку ангелов» Моцарта

Общество
Павлодарский полицейский во всем обмундировании исполнил «Музыку ангелов» Моцарта
pixabay.com  /  Free-Photos

Павлодар, 14 января. Полицейский из Павлодарский области тронул пользователей Сети исполнением композиции Моцарта «Симфония №6. Музыка ангелов». Видео появилось на официальной странице департамента полиции региона в Instagram.

На кадрах оперуполномоченный криминальной полиции Щербактинского района Павлодарской области майор полиции Ренат Садвокасов. Он во всем обмундировании — каске и бронежилете — играет музыку на пианино.

Видео с исполнением композиции Моцарта восхитило десятков тысяч пользователей Сети. В комментариях юзеры признались, что при просмотре ролика у них наворачиваются слезы.

«Браво! Огромная благодарность всем сотрудникам»;

«Талант ничем не замаскируешь. Любовь к музыке спасает от всякого рода расстройств», — написали комментаторы.

В начале года Казахстан охватили массовые протесты. Во многих городах радикалы стали мародерствовать и уничтожать государственные здания. Павлодарская область стала одним из немногих регионов, где попытка устроить беспорядки провалилась.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Павлодарский полицейский во всем обмундировании исполнил «Музыку ангелов» Моцарта
Казахстан музыка полиция
Комментировать