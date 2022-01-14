Сушильные машины оказались главным источником опасного загрязнения воздуха

Москва, 14 января. Сушильные машины являются самым опасным источником загрязнения воздуха среди домашней техники, считает директор Центральной лаборатории загрязнения морской среды и департамента химии в Городском университете Гонконга Кеннет Люнг.

Люнг предложил решить проблему с помощью 3D-принтера. Вместе с другими учеными он создал простые фильтры, предотвращающие попадание пластика из стиральных машин в окружающую среду. Предполагается, что удастся создать такие же, но для сушильных машин.

«После обнаружения главного источника загрязнения мы сможем начать контролировать его с помощью простых методов», — пояснил профессор.

Недавно петербуржцы нашли необычный способ привлекать внимание к защите окружающей среды. Активисты переодели моделей в наряды из отходов, которыми с Нового года оказались переполнены баки на улицах.