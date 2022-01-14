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Сушильные машины оказались главным источником опасного загрязнения воздуха

  /   Обновлено: 14 января 2022 06:48
Общество
Сушильные машины оказались главным источником опасного загрязнения воздуха
pixabay.com

Москва, 14 января. Сушильные машины являются самым опасным источником загрязнения воздуха среди домашней техники, считает директор Центральной лаборатории загрязнения морской среды и департамента химии в Городском университете Гонконга Кеннет Люнг.

Люнг предложил решить проблему с помощью 3D-принтера. Вместе с другими учеными он создал простые фильтры, предотвращающие попадание пластика из стиральных машин в окружающую среду. Предполагается, что удастся создать такие же, но для сушильных машин.

«После обнаружения главного источника загрязнения мы сможем начать контролировать его с помощью простых методов», — пояснил профессор.

Недавно петербуржцы нашли необычный способ привлекать внимание к защите окружающей среды. Активисты переодели моделей в наряды из отходов, которыми с Нового года оказались переполнены баки на улицах.

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экология микропластик сушильная машина
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