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Аналитик Макаров предостерег от покупки доллара в период его ажиотажного роста

  /   Обновлено: 14 января 2022 06:47
Экономика
Аналитик Макаров предостерег от покупки доллара в период его ажиотажного роста
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 января. Покупать большое количество долларов во время его ажиотажного роста не следует, так как есть риск продать их по более низкому курсу, заявил замдиректора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров.

Аналитик назвал главной задачей доллара защиту накоплений. Покупать американскую валюту следует регулярно, откладывая в доллар от 5% накоплений, отметил Макаров. От 5% сбережений специалист посоветовал оставить в рублях.

В момент ажиотажного роста долларов покупать значительное количество американской валюты не следует, сообщил агентству «Прайм» специалист. По его словам, высока вероятность того, что продавать доллары придется по значительно более низкому курсу.

«Почему-то наши соотечественники предпочитают покупать валюту именно в тот момент, когда рубль драматически дешевеет. Это неправильная тактика. Если вопрос не очень срочный, лучше подождать с покупкой иностранной валюты, пока курс не стабилизируется», — уточнил Макаров.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что рубль может обесцениться на 5-7% к середине года на фоне высоких процентных ставок в мире и отставания спроса на нефть. Подешеветь также может евро, считает специалист.

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