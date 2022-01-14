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КНБ Казахстана: первый зампред комитета Самат Абиш находится в отпуске

Политика
КНБ Казахстана: первый зампред комитета Самат Абиш находится в отпуске
Prt Scr youtube.com  /  БИЗНЕС Online

Нур-Султан, 14 января. Первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности (КНБ), племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш находится в отпуске, заявили в КНБ.

Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя КНБ Казахстана, отметили в ответ на поступающие запросы в ведомстве. Однако сейчас он находится в отпуске.

«В настоящее время он находится в ежегодном отпуске», — цитирует сообщает КНБ Sputnik.

В прошлый четверг, 6 января, СМИ сообщили о задержании экс-председателя КНБ Карима Масимова. Его поместили в СИЗО. Через неделю, 13 января, стало известно о задержании его заместителей Даулета Ергожина и Ануара Садыкулова. Самого Масимова и его замов в Казахстане подозревают в госизмене и попытке госпереворота.

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