Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 07:03
07:00
Общество
Павлодарский полицейский во всем обмундировании исполнил «Музыку ангелов» Моцарта
06:48
Общество
Сушильные машины оказались главным источником опасного загрязнения воздуха
06:47
Экономика
Аналитик Макаров предостерег от покупки доллара в период его ажиотажного роста
06:37
Политика
КНБ Казахстана: первый зампред комитета Самат Абиш находится в отпуске
06:31
Общество
Неубранный снег начал таять на тротуарах Петербурга и превращаться в лужи
06:07
Политика
Журналист Минин заявил о «сговоре» России и США по «Северному потоку — 2»
06:01
Политика
Полковник Жданов: возвращение Украины под влияние России станет поражением для США
06:00
Политика
Без смысла и последствий: почему новые антироссийские санкции — очередная «пугалка» Запада
05:49
Общество
Инфекционист Поздняков призвал вакцинироваться до начала новой волны коронавируса
05:28
Экономика
Немецкий экономист Хермес: отключение России от SWIFT навредит Западу
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Журналист Минин заявил о «сговоре» России и США по «Северному потоку — 2»

Политика
Журналист Минин заявил о «сговоре» России и США по «Северному потоку — 2»
Федеральное агентство новостей

Киев, 14 января. Американский президент Джо Байден мог специально запретить санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2». Соответствующее заявление сделал украинский журналист Максим Минин.

Участие Вашингтона в переговорах по гарантиям безопасности с Москвой было необходимо для «отвода глаз» от якобы пособничества американского лидера открытию российского проекта «СП-2». Он также указал на жесткие заявления государств в адрес друг друга. Это «дымовая завеса», которая не позволит разоблачить Байдена в содействии России по «Северному потоку — 2», предположил Минин.

Украинский журналист не нашел другого объяснения целесообразности встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

«Непонятно, зачем это было делать, если не было реальных планов прийти к неким решениям с Москвой», — резюмировал Минин.

Ранее стало известно, что американские сенаторы отклонили проект о санкциях в отношении российского газопровода «Северный поток — 2».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Журналист Минин заявил о «сговоре» России и США по «Северному потоку — 2»
путин россия байден сп-2
Комментировать