Киев, 14 января. Американский президент Джо Байден мог специально запретить санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2». Соответствующее заявление сделал украинский журналист Максим Минин.

Участие Вашингтона в переговорах по гарантиям безопасности с Москвой было необходимо для «отвода глаз» от якобы пособничества американского лидера открытию российского проекта «СП-2». Он также указал на жесткие заявления государств в адрес друг друга. Это «дымовая завеса», которая не позволит разоблачить Байдена в содействии России по «Северному потоку — 2», предположил Минин.

Украинский журналист не нашел другого объяснения целесообразности встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

«Непонятно, зачем это было делать, если не было реальных планов прийти к неким решениям с Москвой», — резюмировал Минин.

Ранее стало известно, что американские сенаторы отклонили проект о санкциях в отношении российского газопровода «Северный поток — 2».