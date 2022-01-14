Киев, 14 января. Вашингтон должен сохранить контроль над Киевом, чтобы Москва не вернула его в сферу своего влияния. Соответствующее заявление сделал украинский военный эксперт полковник запаса Олег Жданов.

США готовы помочь Украине вооружением и боеприпасами. Обеспечение контроля над страной является важной задачей для Соединенных Штатов как сильного игрока на мировой арене.

«Штаты не могут уступить Украину России и проиграть ее. Если Штаты проиграют Украину, они предстанут никем, а Россия будет вытирать об них ноги, тыкать пальцем и смеяться», — отметил Жданов.

Ранее депутат бундестага Петр Быстрон заявил, что Евросоюз и США обеспечивают экономическое выживание Украины финансовыми переводами, чтобы поддерживать напряженность между Москвой и Киевом.