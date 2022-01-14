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Немецкий экономист Хермес: отключение России от SWIFT навредит Западу
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Немецкий экономист Хермес: отключение России от SWIFT навредит Западу

Экономика
Немецкий экономист Хермес: отключение России от SWIFT навредит Западу
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 14 января. Россия сильно интегрирована в европейскую экономику, поэтому ее отключение от SWIFT создаст крупные проблемы на рынке, заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес в беседе с WirtschaftsWoche.

Если Россию отключат от международной системы платежей, то Москва углубит свои экономические санкции с Пекином. Такой вариант тоже не является благоприятным для Запада, подчеркнул экономист. В частности, огромный ущерб и убытки понесут финансовые организации,

«Западные банки и кредитные институты потеряют миллиарды, а текущие деловые контакты будут настолько усложнены, что многие сделки потеряют смысл», — сказал он.

Россию можно отключить от системы SWIFT, однако это приведет к серьезным неприятностям для других стран. Им придется тогда отказаться от российского экспорта и быстро выискивать альтернативные варианты расчетов, недавно пояснил министр финансов страны Антон Силуанов.

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