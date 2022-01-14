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Джаред Лето хотел бы снять приквел «Дома Гуччи»

Шоу-бизнес
Джаред Лето хотел бы снять приквел «Дома Гуччи»
Федеральное агентство новостей

Лос-Анджелес, 14 января. Джаред Лето хотел бы снять предысторию «Дома Гуччи», в которой он и его коллега Аль Пачино вернулись бы к своим ролям.

Артист и певец в биографической драме сыграл Паоло Гуччи, сына председателя империи моды Gucci, который руководил компанией более 30 лет. Об этом пишет ScreenRant.

В недавнем интервью звезда фильмов «Бегущий по лезвию 2019» и «Далласский клуб покупателей» похвалил Аль Пачино. Он рассказал о процессе съемок киноленты.

Джаред Лето хотел бы снять приквел «Дома Гуччи»
instagram.com / @jaredleto

«В первый день съемок Пачино не знал, что это я, и я подошел к нему и сказал: "Привет". И он просто отмахнулся от меня. Он думал, что я просто итальянский чудак, который пытается поговорить с ним, или взять у него автограф, или что-то в этом роде. Я подходил к нему два или три раза, и кто-то, наконец, прошептал: "Это Паоло, это Джаред там, внизу". И он сказал: "Мой сын, мой сын", и упал на пол. Он был просто поражен», — отметил Джаред.

Он добавил, что этот момент вдохновил его. Если Аль Пачино не узнал его в этом образе, то у него все получился. Ему настолько понравилось работать со своим знаменитым коллегой, что он хотел бы сняться с ним в приквеле «Дома Гуччи».

Ранее стало известно, что съемки фильма «Аквамен-2» подошли к концу. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил режиссер Джеймс Ван.

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Все новости / Шоу-бизнес / Джаред Лето хотел бы снять приквел «Дома Гуччи»
кино джаред лето аль пачино Дом Гуччи
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