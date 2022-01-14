Минобороны Нидерландов: НАТО и ЕС сделали ставку на диалог с Россией

Амстердам, 14 января. Европейский союз и Североатлантический альянс едины в позиции по отношению к России.

Евросоюз и НАТО делают ставку на деэскалацию и диалог. Об этом заявили в минобороны Нидерландов по итогам неформальной встречи глав МИД и МО стран ЕС во французском Бресте, пригрозив России «серьезными последствиями» в случае эскалации вокруг Киева.

«Вместе с коллегами из ЕС и НАТО обсуждали Украину и Россию. ЕС и НАТО едины в позиции в отношении России: ставка на деэскалацию и диалог», — сказано в сообщении.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обсудил с британским премьер-министром Борисом Джонсоном продолжение диалога с Россией в рамках РФ-НАТО, а также безопасность в Европе и Украину. НАТО придерживается единой позиции и готово защищать союзников. Об этом Столтенберг написал в Twitter.