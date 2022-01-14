Киев, 14 января. Президент России Владимир Путин якобы хочет уничтожить украинское государство. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, однако украинцы не поддержали слова политика.

Речь политика не оценили его сограждане. Они считают, что правительству пора перестать обвинять во всем Кремль.

«Украина сама себя уничтожает, причем так быстро, что Путину и делать ничего не нужно», — отреагировала Татьяна.

Пользователь Василий предложил Данилову не пугать людей Путиным. Видимо, властям хочется этого нападения, хотя все заявленные ими даты и сроки не сбылись.

«Уничтожение Украины как государства — это Данилов на своей должности!» — добавил Andrey.

Читатель Андрей считает, что в разрушении государства виноват сам Киев. Из-за его действий страной в итоге управляет Госдеп США.

«А что тогда делают украинские политики последние 10 лет? Не тоже самое?» — спросил ryadowoy.

Украинка Татьяна вспомнила недавние заявления США, которые утверждали, что Россия хочет возродить СССР. Теперь же аналогично выступили в Киеве, что указывает на то, кто является хозяином в стране.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что киевские власти до сих пор не поняли, что международная повестка изменилась, поэтому любые игры Банковой с Евросоюзом, США и Россией могут печально закончиться для Украины.