Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 05:31
05:28
Экономика
Немецкий экономист Хермес: отключение России от SWIFT навредит Западу
05:28
Шоу-бизнес
Джаред Лето хотел бы снять приквел «Дома Гуччи»
05:20
Происшествия
Пожар произошел в результате горения мусора в Московском районе Петербурга
05:18
Политика
Минобороны Нидерландов: НАТО и ЕС сделали ставку на диалог с Россией
05:14
Общество
Пользователи Facebook обвинили власти Украины в уничтожении страны
04:40
Политика
Псаки не прогнозирует новую встречу Путина и Байдена
04:37
Политика
Bild: ГДР отправляла отчеты о слежке за канцлером Германии Шольцем в КГБ
04:21
Экономика
Аналитик Кауфман спрогнозировал возвращение спроса на российский газ в Европе
04:18
Общество
Эндокринолог Потешкин: пациенты с COVID-19 могут быстро набирать вес
04:17
Происшествия
Два автомобиля и троллейбус столкнулись на Московском проспекте в Петербурге
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Пользователи Facebook обвинили власти Украины в уничтожении страны

Общество
Пользователи Facebook обвинили власти Украины в уничтожении страны
Федеральное агентство новостей

Киев, 14 января. Президент России Владимир Путин якобы хочет уничтожить украинское государство. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, однако украинцы не поддержали слова политика.

Речь политика не оценили его сограждане. Они считают, что правительству пора перестать обвинять во всем Кремль.

«Украина сама себя уничтожает, причем так быстро, что Путину и делать ничего не нужно», — отреагировала Татьяна.

Пользователь Василий предложил Данилову не пугать людей Путиным. Видимо, властям хочется этого нападения, хотя все заявленные ими даты и сроки не сбылись.

«Уничтожение Украины как государства — это Данилов на своей должности!» — добавил Andrey.

Читатель Андрей считает, что в разрушении государства виноват сам Киев. Из-за его действий страной в итоге управляет Госдеп США.

«А что тогда делают украинские политики последние 10 лет? Не тоже самое?» — спросил ryadowoy.

Украинка Татьяна вспомнила недавние заявления США, которые утверждали, что Россия хочет возродить СССР. Теперь же аналогично выступили в Киеве, что указывает на то, кто является хозяином в стране.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что киевские власти до сих пор не поняли, что международная повестка изменилась, поэтому любые игры Банковой с Евросоюзом, США и Россией могут печально закончиться для Украины.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Пользователи Facebook обвинили власти Украины в уничтожении страны
украина путин украинцы уничтожение
Комментировать