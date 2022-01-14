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Псаки не прогнозирует новую встречу Путина и Байдена

Политика
Псаки не прогнозирует новую встречу Путина и Байдена
wikipedia.org  /  The White House / Public Domain

Вашингтон, 14 января. Официальный представитель американской администрации Джен Псаки заявила, что не располагает информацией о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

В Белом доме не могут спрогнозировать никаких дат относительно встречи глав государств. Так Псаки прокомментировала возможный саммит Путина и Байдена после переговоров Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности, которые завершились в Европе.

«Люди разъезжаются назад по своим столицам, они обсудят, оценят, посмотрят на ситуацию. Так что в отношении дальнейших шагов нам нужно посмотреть, мы будем больше знать в ближайшие дни», — сказала представитель Белого дома.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи о подготовке новых переговоров Путина и Байдена. Кремль и Белый дом не занимаются подготовкой очередных переговоров президента России и американского лидера, заявил он.

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