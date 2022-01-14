Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 05:31
05:28
Экономика
Немецкий экономист Хермес: отключение России от SWIFT навредит Западу
05:28
Шоу-бизнес
Джаред Лето хотел бы снять приквел «Дома Гуччи»
05:20
Происшествия
Пожар произошел в результате горения мусора в Московском районе Петербурга
05:18
Политика
Минобороны Нидерландов: НАТО и ЕС сделали ставку на диалог с Россией
05:14
Общество
Пользователи Facebook обвинили власти Украины в уничтожении страны
04:40
Политика
Псаки не прогнозирует новую встречу Путина и Байдена
04:37
Политика
Bild: ГДР отправляла отчеты о слежке за канцлером Германии Шольцем в КГБ
04:21
Экономика
Аналитик Кауфман спрогнозировал возвращение спроса на российский газ в Европе
04:18
Общество
Эндокринолог Потешкин: пациенты с COVID-19 могут быстро набирать вес
04:17
Происшествия
Два автомобиля и троллейбус столкнулись на Московском проспекте в Петербурге
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Bild: ГДР отправляла отчеты о слежке за канцлером Германии Шольцем в КГБ

  /   Обновлено: 14 января 2022 04:37
Политика
Bild: ГДР отправляла отчеты о слежке за канцлером Германии Шольцем в КГБ
Global Look Press  /  Andreas Gora/dpa

Берлин, 14 января. Спецслужбы ГДР следили за будущим канцлером ФРГ Олафом Шольцем во время визита политика в Восточную Германию и направляли в СССР некоторые отчеты, сообщает Bild.

Будучи заместителем председателя молодежного крыла Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Jusos, Шольц неоднократно посещал ГДР, сообщает со ссылкой на документы Федерального архива ФРГ издание. За членами таких делегаций следили сотрудники Штази (Stasi, Министерства государственной безопасности ГДР). Имя Шольца появлялось в донесениях за период с 1978 по 1987 год не менее 19 раз.

Сотрудники Штази собирали сведения о деятельности Jusos и конфликтах внутри этого крыла СДПГ. Некоторые отчеты о Шольце пересылались в Комитет государственной безопасности (КГБ) СССР. Сотрудница Федерального архива Германии Даниэла Мюнкель отметила, что Советский Союз интересовался политической ситуацией в ФРГ, поэтому передача отчетов Москве не была редкостью.

Многие документы Штази были уничтожены перед объединением Германии. Но они могли сохраниться в архивах КГБ, отмечает издание.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что народ Германии должен помнить о Берлинской стене и о мирной революции, ознаменовавшей ее падение. Берлинская стена должна навсегда остаться в народной памяти в назидание, а не просто стать в один ряд с другими историческими событиями, подчеркнул политик.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Bild: ГДР отправляла отчеты о слежке за канцлером Германии Шольцем в КГБ
германия гдр штази шольц
Комментировать