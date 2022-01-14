Bild: ГДР отправляла отчеты о слежке за канцлером Германии Шольцем в КГБ

Берлин, 14 января. Спецслужбы ГДР следили за будущим канцлером ФРГ Олафом Шольцем во время визита политика в Восточную Германию и направляли в СССР некоторые отчеты, сообщает Bild.

Будучи заместителем председателя молодежного крыла Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Jusos, Шольц неоднократно посещал ГДР, сообщает со ссылкой на документы Федерального архива ФРГ издание. За членами таких делегаций следили сотрудники Штази (Stasi, Министерства государственной безопасности ГДР). Имя Шольца появлялось в донесениях за период с 1978 по 1987 год не менее 19 раз.

Сотрудники Штази собирали сведения о деятельности Jusos и конфликтах внутри этого крыла СДПГ. Некоторые отчеты о Шольце пересылались в Комитет государственной безопасности (КГБ) СССР. Сотрудница Федерального архива Германии Даниэла Мюнкель отметила, что Советский Союз интересовался политической ситуацией в ФРГ, поэтому передача отчетов Москве не была редкостью.

Многие документы Штази были уничтожены перед объединением Германии. Но они могли сохраниться в архивах КГБ, отмечает издание.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что народ Германии должен помнить о Берлинской стене и о мирной революции, ознаменовавшей ее падение. Берлинская стена должна навсегда остаться в народной памяти в назидание, а не просто стать в один ряд с другими историческими событиями, подчеркнул политик.