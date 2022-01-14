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Аналитик Кауфман спрогнозировал возвращение спроса на российский газ в Европе

Экономика
Аналитик Кауфман спрогнозировал возвращение спроса на российский газ в Европе
Global Look Press  /  Stefan Sauer/dpa

Москва, 14 января. Поток сжиженного природного газа (СПГ) из США на Европейский рынок может сократиться, что вернет спрос на топливо из России, считает аналитик «Финам» Сергей Кауфман.

Американские производители СПГ переориентировались на европейский рынок на фоне резкого роста цен на газ и пассивной позиции «Газпрома», не торопившегося продавать газ сверх оговоренных контрактов, сообщает газета «Известия». Но эта ситуация носит локальный характер, считает Кауфман.

«Сейчас ситуация нормализовалась: цены в Азии снова выше, чем в Европе, что может уменьшить поток СПГ в Европу и вернуть спрос на российский газ. Также локально спрос снижен из-за все еще аномально высоких цен и умеренной погоды в регионе», — отметил специалист.

СПГ из США остается одним из главных виновников отсутствия заявок на российское топливо, но эта ситуация не будет носить устойчивый характер, считает Кауфман. Приоритетным направлением для американских поставщиков остается Азия, а объем СПГ из США слишком мал для вытеснения российского газа с европейского рынка. Кроме того, ряд контрактов «Газпрома» заключен по схеме «бери или плати», и не покупать газ по ним просто невыгодно, заключил аналитик.

Ранее цены на газ в Европе поднялись до 1030 долларов за тысячу кубометров. Общий суточный рост составил 15,7%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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сша газ спг
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