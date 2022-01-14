Нацсовет Украины проверил телеканалы на русскоязычный контент в новогодних эфирах

Киев, 14 января. Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию осуществил мониторинг эфира украинских телеканалов в новогоднюю ночь. Выяснилось, что в этот период было много русскоязычного контента.

Обилие русскоязычного контента возмутило регулятор и телезрителей. Об этом сообщил член нацсовета Максим Оноприенко, передает «Укринформ».

«Мы разочарованы и серьезно возмущены таким количеством русскоговорящего наполнения украинских телеканалов в период новогодних праздников. И это позиция не только нацсовета и общества. Столько недовольства зрителей и жалоб мы не получали уже давно», — сказал он.

Регулятор отмечает, какие именно каналы транслируют русскоговорящий контент. Кроме того, Оноприенко предупредил нарушителей о применении к ним «мероприятий».

Ранее депутат Рады от ОПЗЖ Олег Волошин заявил о необходимости прямого диалога между Украиной и Россией. Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности могут повлиять на ситуацию на Украине.