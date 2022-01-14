Bloomberg: США просят Евросоюз быстрее согласовать санкции против России

Вашингтон, 14 января. США усиливают давление на страны Евросоюза, чтобы те скорее согласовали санкции в отношении России на случай эскалации напряженности вокруг Украины, сообщает Bloomberg.

Американские чиновники в переговорах с европейскими коллегами на этой неделе выражали обеспокоенность в связи с тем, что прогресс согласования санкций в отношении России идет слишком медленно. Обеспокоенность США, по данным агентства, также вызывает плохая подготовка лидеров европейских стран к реагированию на кибератаки и кампании по якобы возможному распространению дезинформации Россией.

Представители европейских стран интересовались у США тем, какие действия Москвы потребуют реакции Вашингтона. Кроме того, европейские партнеры высказывали США обеспокоенность в связи с тем, что санкции против России могут негативно повлиять и на их экономику, сообщает Bloomberg.

Лидеры 27 стран Европы ранее приняли решение продлить экономические секторальные санкции против РФ еще на полгода. Москву также предупредили о масштабных последствиях в случае «агрессии» против Киева.