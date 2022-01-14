Рособрнадзор анонсировал аналогичные прошлогодним антиковидные меры на ЕГЭ

Москва, 14 января. Зарекомендовавший себя при организации ЕГЭ в 2020-2021 годах комплекс антиковидных мер будет применяться в 2022 году. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Чиновник в беседе с ТАСС указал, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора был разработан комплекс мер эпидемиологической безопасности для пунктов проведения экзаменов. Он хорошо зарекомендовал себя в 2020-2021 годах, заявил Музаев.

«Итоги проведенного мониторинга показали, что все антиковидные мероприятия в пунктах проведения экзаменов в регионах выполнялись. Данные меры будут применяться и в этом году», — сообщил глава Рособрнадзора.

Так, в комплекс мер входят уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, использование средств индивидуальной защиты, бесконтактная термометрия, наличие дозаторов с антиспетиками, соблюдение соцдистанции, а также проведение инструктажа перед началом экзамена. Музаев отметил, что приоритетом было и остается сохранение здоровья и безопасности всех участников и организаторов экзаменов.

Ранее глава Рособрнадзора сообщил, что участникам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2022 году не нужно будет предоставлять результаты ПЦР-тестов на коронавирус. Он отметил, что большинство участников образовательной сферы привиты.