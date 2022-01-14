Финансист Степанова призвала россиян не откладывать начало инвестиционного процесса

Москва, 14 января. Начинающие игроки на финансовом рынке часто упускают прибыль из-за распространенных стереотипов, заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

Нередко россияне откладывают инвестиционный процесс в надежде накопить стартовую сумму, сообщила агентству «Прайм» Плеханова. Но они так никогда и не начинают вкладывать деньги.

«В итоге никогда не начинают вкладывать деньги, так как все время ждут подходящего момента: накопления первоначального капитала, получения повышения зарплаты, смены работы и так далее», — отметила Степанова.

Финансист отметила, что россияне не покупают даже самые надежные ценные бумаги, считая их высокорисковыми финансовыми инструментами. Многие не используют социальные и другие налоговые вычеты, представляя себе сложную схему оформления налоговой декларации. Но эти процессы налоговые органы упростили, подчеркнула специалист.

Кроме того, россияне не берут ипотеку, а копят средства на покупку недвижимости, что обрекает их на погоню за ценами и стесненные жилищные условия, отметила Степанова. Пятое заблуждение заключается в том, что россияне часто соглашаются на дополнительные платные услуги при получении кредита, считая их обязательными. Но от многих навязываемых услуг, включая страховки, можно отказываться без ухудшения условий контракта, заключила эксперт.

Ранее партнер инвестиционной компании Anderida Financial Group Сергей Макаров заявил, что сейчас не самое лучшее время для инвестиций в золото. В 2021 году большей популярностью, чем этот драгоценный металл, пользовались недвижимость и криптовалюта, отметил аналитик.