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Экономист Сорокина предупредила о среднем росте квартплаты на 4% в 2022 году

Общество
Экономист Сорокина предупредила о среднем росте квартплаты на 4% в 2022 году
Агентство городских новостей Москва

Москва, 14 января. Плата за коммунальные услуги в 2022 году в среднем может увеличиться на 4% при инфляции в 4-4,5%, заявила доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина.

Индексы увеличения платы за коммунальные услуги утверждены на каждое полугодие по регионам. Но изменение цен может быть разным в различных муниципальных образованиях внутри региона, отметила специалист.

«Федеральная антимонопольная служба заверила, что средний рост стоимости коммунальных услуг составит 4%, при ожидаемой среднегодовой инфляции 4 — 4,5%», — сообщила агентству «Прайм» Сорокина.

Максимальные предельные индексы в Чечне и Петербурге установлены на отметке 6,3%, отметила специалист. В Татарстане, Крыму и Севастополе индексы составят 6,2%, в Москве, Дагестане и Якутии — 6%. В Свердловской области установлен минимальный индекс. Он составит всего 2,9%.

Ранее шеф-аналитик компании TeleTrade Петр Пушкарев и ведущий юрист «Европейской юридической службы» Србуи Иващенко прокомментировали нововведения в регулировании тарифов с 1 января 2022 года. По мнению Пушкарева, Правительство РФ вполне обоснованно разрешила регионам самим определять тарифы на электроэнергию в зависимости от объемов и структуры потребления.

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