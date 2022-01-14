Республиканцы раскритиковали Байдена за бездействие с изучением происхождения COVID-19

Вашингтон, 14 января. Президент США Джо Байден и его администрация не предоставляют ответов республиканцам, которые хотят расследовать происхождение коронавирусной пандемии.

Республиканцы в Конгрессе подали совместное письмо главе Белого дома, требуя большей прозрачности и более активного сотрудничества в выявлении причин появления COVID-19. Об этом пишет Fox News.

«Мы пишем, чтобы выразить нашу озабоченность отсутствием реакции на запросы высокопоставленных членов наших комитетов по теме происхождения COVID-19. К сожалению, многие из нас получили неудовлетворительные ответы или вообще не получили ответа», — говорится в совместном заявлении.

Федеральное агентство новостей /

Политики подчеркнули, что все запросы были отклонены. Они считают, что в этом деле есть пробелы, особенно в сфере разведки и военных исследований.

«Кроме того, остается много нерешенных вопросов, касающихся происхождения COVID-19, характера секретных военных исследований, проведенных в Уханьском институте вирусологии, и того, как финансирование из Соединенных Штатов поддерживало это исследование», — резюмировали республиканцы.

Ранее республиканцы из Конгресса США заподозрили главного инфекциониста страны Энтони Фаучи в сокрытии данных о возможности лабораторного происхождения коронавируса. Соответствующее письмо они отправили в минздрав.