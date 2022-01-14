Байден сомневается в демократах и принятии закона о федеральных выборах

Вашингтон, 14 января. Президент США Джо Байден заявил в четверг 13 января, что он не уверен, добьются ли демократы успеха в принятии законодательства о проведении федеральных выборов.

Глава Белого дома выступил перед журналистами и объяснил действия своих сторонников. Об этом пишет Fox News.

«Я не знаю, сможем ли мы это сделать. Прежде всего, не задавайте вопросов на сложные темы. Не спрашивайте: "Можете ли вы это сделать?". Я надеюсь, что мы сможем это сделать. Честное слово, я не знаю, сможем ли мы это сделать», — отметил Байден.

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Он добавил, что с любым законопроектом, который касается гражданских прав, правительство сможет попробовать продвинуть его несколько раз. При этом он пожаловался на законодательные органы, которые меняют закон не ради тех, кто может голосовать, а ради тех, кто будет подсчитывать результаты.

«Речь идет о подрывной деятельности на выборах. Не только о том, будут ли люди голосовать или нет. Кто считает голоса. Вот в чем дело», — резюмировал президент.

Ранее Байден иронично отреагировал на вопрос журналистов о предстоящей пресс-конференции. Представители СМИ поинтересовались главы государства относительно брифинга, который все никак не состоится. Журналисты сказали, что «с нетерпением ждут» мероприятия.