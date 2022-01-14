Экс-советник Кеннеди назвал Путина умнейшим политиком

Вашингтон, 14 января. Президент России Владимир Путин является одним из умнейших политиков в мире. Соответствующее заявление сделал американский политолог Харальд Мальмгрем, работавший старшим помощником четырех президентов США.

Он рассказал, что впервые встретил российского лидера в 1992 году на бизнес-форуме в Санкт-Петербурге. По словам Мальмгрема, Путин стал главой государства в самое подходящее время: РФ нуждалась в сильном руководителе, поэтому появился он.

«У меня осталось впечатление о Путине как о человеке, который был более умен, чем большинство политиков, которых я встречал в Вашингтоне и других столицах по всему миру», — написал Мальмгрем в статье для британского портала UnHerd.

Ранее шеф-повар и ведущий шоу «Адская кухня» Гордон Рамзи рассказал, как готовил для президента России Владимира Путина. По его словам, тот случай стал для него невероятным опытом.