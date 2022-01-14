Количество банкротов в России увеличилось почти втрое с 2019 года

Москва, 14 января. Несостоятельными к 2021 году признаны около 200 тысяч россиян из 475 тысяч за все время существования процедуры.

Банкротства компаний растут медленнее, на 4% в 2021 году, но тенденция очевидна и тоже будет усиливаться. Эксперты объясняют относительно низкие темпы влиянием вводившегося в начале пандемии моратория и сроками процедуры, пишет «Коммерсант».

Традиционно больше всего россиян обанкротилось за год в Москве (10,2 тысячи человек), следом идет Московская область (10 тысяч), Краснодарский край (9,76 тысячи), на третьем месте Санкт-Петербург (8,18 тысячи), четвертое место заняла Самарская область (7,95 тысячи). Всего с возникновения в России механизма личного банкротства в октябре 2015 года несостоятельными были утверждены 475,13 тысячи человек.

Однако темпы роста несостоятельности в 2021 году в России замедлились по сравнению с прошлым годом. Количество же судебных банкротств в прошлом году выросло на 62%.