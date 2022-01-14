Джонсон обсудил со Столтенбергом право Украины на вступление в НАТО

Лондон, 14 января. Британский премьер-министр Борис Джонсон обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом право Украины на вступление в Североатлантический альянс.

Стороны сошлись на том, что Украина должна быть свободная в своем стремлении к членству НАТО. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министр Великобритании.

«Они согласились, что Украина должна быть свободна в своем стремлении к членству в НАТО, и премьер-министр подтвердил полную поддержку Великобритании НАТО и защиту Альянса», — сказано в заявлении.

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук высказался против вступления страны в НАТО. По словам политика, внеблоковый статус страны необходимо прописать в конституции раз и навсегда. Это будет выгодным для Украины шагом.