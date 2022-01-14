Экс-спикер Палаты представителей США сравнил политику Байдена с фильмом «День сурка»

Вашингтон, 14 января. Президент США Джо Байден и его сторонники ежедневно пытаются продвигать свою безнадежную стратегию. Об этом пишет бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич.

Политик отметил, что выступление главы Белого дома в Атланте стало еще одним примером его провальных действий, из-за которых он и демократы оказались в ловушке. Об этом пишет Fox News.

«Наблюдать за Байденом, вице-президентом Камалой Харрис, лидером большинства в Сенате Чаком Шумером и спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси — очень похоже на просмотр фильма Билла Мюррея «День сурка». Каждый день они просыпаются, забыв разочарования и неудачи предыдущего дня, и повторяют любую безнадежную стратегию, которую они упрямо приняли», — отметил Гингрич.

Кадр из фильма «День сурка» /

Он добавил, что демократы выступают за непопулярные поправки. Они хотят принять законодательство о праве на голосование, но против него выступают свыше 80% американцев, что по умолчанию делает их усилия напрасными. Однако они этого, похоже, не понимают.

Ранее республиканский сенатор Рик Скотт заявил, что Байден и прочие демократы являются ярким примером амнезии у карьерных политиков. По его мнению, они забывают за свои обещания, которые давали в прошлом.