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Диетолог Круглова предостерегла от употребления пельменей при обострении язвы

Общество
Диетолог Круглова предостерегла от употребления пельменей при обострении язвы
pexels.com  /  Elina Fairytale

Москва, 14 января. Страдающим ожирением людям следует ограничить употребление пельменей, в период обострения язвы и гастриты от них следует совсем отказаться, предупредила врач-диетолог Наталья Круглова.

Существует риск переедания пельменей, поэтому ограничить употребление блюда следует тем, кто страдает избыточным весом и ожирением, сообщила в интервью радио Sputnik член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов.

«Полностью исключить пельмени стоит на период обострения воспалительных заболеваний пищеварительного тракта, таких как гастрит, гастродуоденит, язва. Отдельно я бы говорила про подагру — при этом заболевании существенно ограничивается употребление животного белка», — объяснила Круглова.

Пельмени могут присутствовать в рационе здорового человека. Но нужно обращать внимание на состав блюда, предупредила диетолог. Круглова посоветовала выбирать пельмени из нежирного мяса и совмещать их с овощными блюдами.

Ранее звание лучших пельменей в России в рамках конкурса «Вкусы России» заслужил продукт из села Федосиха под Новосибирском. В них добавляют вешенки, которые придают блюду уникальный вкус и даже лечебные свойства.

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здоровье пельмени диетолог
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