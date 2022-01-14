Республиканец Круз предрек исчезновение Украины из-за «Северного потока — 2»

Вашингтон, 14 января. Спасение Украины заключается только в санкциях против российского газопровода «Северный поток — 2», считает сенатор-республиканец Тед Круз.

В ближайшие месяцы на улицах Киева можно будет «увидеть российские танки». Об этом Круз заявил в Сенате.

«Через дни, недели, в ближайшие месяцы мы можем увидеть российские танки на улицах Киева», — сказал он.

Этому поспособствует, по словам Круза, непринятие закона. Республиканец добавил, что российский лидер Владимир Путин «хочет воссоздать Советский Союз», а Украину «стереть с лица Земли».

Ранее американский сенат отклонил законопроект республиканца Теда Круза о санкциях против российского газопровода «Северный поток — 2». Сенаторы не поддержали предложение Круза. Для утверждения закона необходимо было собрать голоса 60 сенаторов, что не удалось сделать.