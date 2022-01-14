Берлин, 14 января. Евросоюз и США обеспечивают экономическое выживание Украины финансовыми переводами, чтобы поддерживать напряженность между Москвой и Киевом, заявил депутат бундестага Петр Быстрон.

Член комитета немецкого парламента по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» в интервью газете «Известия» ответил на вопрос о том, насколько объективно политику Украины оценивает Европа. По мнению политика, по отношению к России Киев сохраняет конфронтационную позицию, что устраивает США и Евросоюз.

«Своими финансовыми переводами Украине ЕС и США обеспечивают экономическое выживание Киева. Без этой помощи в экономическом плане Украина уже бы рухнула. В то же время украинское правительство сохраняет конфронтационную позицию по отношению к России. Таким образом, ЕС и США платят за то, чтобы напряженность между Украиной и Россией не ослабевала», — заявил Быстрон.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что международная повестка изменилась и любые игры Украины с Евросоюзом, США и Россией могут для нее печально кончиться. Украинский политик считает, что Офис президента Владимира Зеленского лишь создает иллюзию побед страны на международной арене через подконтрольные СМИ и фейковые площадки, такие как «Крымская платформа».