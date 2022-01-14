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Депутат бундестага Быстрон: EMA не одобряет «Спутник V» по политическим причинам

  /   Обновлено: 14 января 2022 01:48
Политика
Депутат бундестага Быстрон: EMA не одобряет «Спутник V» по политическим причинам
twitter.com  /  @SantiCafiero

Берлин, 14 января. Член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Петр Быстрон заявил, что EMA не позволяет использовать «Спутник V» в ФРГ по политическим целям.

Немецкий депутат дал интервью «Известиям». Он ответил на вопрос журналистов о том, при каком условии Берлин мог бы одобрить российскую вакцину от коронавируса.

Депутат напомнил, что решение об одобрении принимает европейское агентство EMA. По мнению Быстрона, оно не позволяет использовать российскую вакцину по политическим и экономическим причинам.

«Оно защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции», — подчеркнул он.

Политик отметил, что EMA также не хочет обеспечить приток иностранной валюты в РФ. Если бы EMA оценивала вакцины чисто с точки зрения медицины, то «Спутник V» уже давно был бы одобрен в Евросоюзе.

Ранее сообщалось, что специалисты европейской EMA положительно оценили производственные стандарты «Спутника V». Соответствующей информацией поделились в НИЦ им. Гамалеи.

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