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Посол России в Лондоне Келин сохраняет оптимизм по диалогу о гарантиях безопасности с США

  /   Обновлено: 14 января 2022 01:25
Политика
Посол России в Лондоне Келин сохраняет оптимизм по диалогу о гарантиях безопасности с США
Федеральное агентство новостей

Лондон, 14 января. Российский посол в Лондоне Андрей Келин сохраняет оптимизм относительно переговоров о гарантиях безопасности с США и НАТО.

Келин выразил надежду, что на Западе все-таки возобладает разум. Об этом дипломат рассказал на телеканале «Россия-24».

«Честно говоря, я сохраняю оптимизм. Оптимизм в отношении того, что разум у коллег, многие из которых уже сейчас принадлежат к другому поколению, к новому поколению, которые забыли фундаментальные основы европейской безопасности, что нам все-таки придется рано или поздно вернуться к тем основам, которые закладывали дипломаты предыдущего поколения», — заявил Келин.

Также Келин заявил о принципиальной позиции России не уступать США. Россия четко дала понять, что не пойдет ни на какие уступки в вопросе гарантий безопасности. Это является принципиальной позицией Москвы.

Ранее депутат бундестага ФРГ Штеффен Котре признал, что требования России по гарантиям безопасности законны. Речь идет о гарантиях невступления Украины в НАТО. Кроме того, Котре назвал полезной встречу представителей России и НАТО, передает «Царьград».

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