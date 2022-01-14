Посол России в Лондоне Келин сохраняет оптимизм по диалогу о гарантиях безопасности с США

Лондон, 14 января. Российский посол в Лондоне Андрей Келин сохраняет оптимизм относительно переговоров о гарантиях безопасности с США и НАТО.

Келин выразил надежду, что на Западе все-таки возобладает разум. Об этом дипломат рассказал на телеканале «Россия-24».

«Честно говоря, я сохраняю оптимизм. Оптимизм в отношении того, что разум у коллег, многие из которых уже сейчас принадлежат к другому поколению, к новому поколению, которые забыли фундаментальные основы европейской безопасности, что нам все-таки придется рано или поздно вернуться к тем основам, которые закладывали дипломаты предыдущего поколения», — заявил Келин.

Также Келин заявил о принципиальной позиции России не уступать США. Россия четко дала понять, что не пойдет ни на какие уступки в вопросе гарантий безопасности. Это является принципиальной позицией Москвы.

Ранее депутат бундестага ФРГ Штеффен Котре признал, что требования России по гарантиям безопасности законны. Речь идет о гарантиях невступления Украины в НАТО. Кроме того, Котре назвал полезной встречу представителей России и НАТО, передает «Царьград».