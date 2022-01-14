Аналитик Зельцер спрогнозировал рост рубля в 2022 году

Москва, 14 января. Российский рубль будет расти в 2022 году при стабильном фоне. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Однако, как отметил специалист, на курс нацвалюты могут повлиять такие внешние факторы, как результаты саммитов Россия — НАТО, а также заседание ОБСЕ.

«Если откинуть внешнюю политику, то с учетом рыночных факторов и макроэкономических условий России справедливый рубль должен быть намного выше текущих 74,5 за доллар и 85 по евро. Ориентир — 70», — отметил Зельцер.

Ранее начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Антон Затолокин объяснил, что поставки дорогостоящего газа могут оказать поддержку рублю, однако составляют слишком малую часть российского экспорта.